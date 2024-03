LPI-GTH: Schwer verletzt

Eisenach (ots) - Einen Trennschleifer im Wert von rund 2.500 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte aus einer Aufbewahrungskiste eines Betriebsfahrzeuges in der Gaswerkstraße. In der Zeit zwischen dem 15. März, 12.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr wurde die Kiste mit dem Beutegut gewaltsam geöffnet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071633/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

