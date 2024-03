Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht!

Ilmenau (ots)

Am Vormittag des 10. November 2023 ereignete sich auf einer Rolltreppe eines Supermarktes im Bereich "Am Mühltor" eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine zur Tatzeit 21-Jährige griff die ihr bekannte 25-jährige Geschädigte körperlich an, sodass diese zu Fall kam. Der 4-jährige Sohn der Geschädigten stand unmittelbar daneben. Zwei Seniorinnen, die auf der Rolltreppe direkt vor dem Geschehen standen, nahmen den Jungen schützend zur Seite. In der weiteren Folge trat die Täterin auf das am Boden liegende Opfer ein. Es werden dringend Zeugen zum Sachverhalt gesucht, insbesondere die zwei genannten eingreifenden Damen. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe des Aktenzeichens ST/0296628/2023 zu melden. Gerne kann eine Mitteilung auch per E-Mail an pi.arnstadtilmenau@polizei.thueringen.de erfolgen. (rz)

