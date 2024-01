Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl im Hbf Mainz vollstreckt

Mainz (ots)

Am 25. Januar 2024 um 01:00 Uhr stellten Streifenbeamte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines 29-jährigen Somaliers im Hauptbahnhof in Mainz fest, dass gegen diesen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Besitzes kinderpornographischer Schriften vorlag. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 573,50EUR nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht.

