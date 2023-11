Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Scheibe an der Robert-Gerwig-Schule eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 07.50 Uhr, mit einem Stein eine Scheibe an der Robert-Gerwig-Schule in der Schulstraße eingeworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, ermittelt nun wegen der mutwillig begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

