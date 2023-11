POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Abgestellten Nissan Qashqai auf dem Parkplatz neben dem Eingang des "Fressnapfes" angefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots) - Am Samstag, gegen 6.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro entstanden ist. Eine 58-jährige Fahrerin eines VW Crafter war auf der B 27 von Rottweil in Richtung Villingendorf unterwegs. Am Kreisverkehr B27/L424 bremste die Frau, um in den Kreisverkehr einfahren zu ...

mehr