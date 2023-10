Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwere Verkehrsunfälle durch Hagelschauer auf der BAB27 - Eine Person tödlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Fahrbahn Richtung Cuxhaven voll gesperrt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/BAB27. Am heutigen Sonntagvormittag kam es zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde der BAB27 in beiden Fahrtrichtungen bei starken Hagelschauern zu mehreren Verkehrsunfällen. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Person tödlich verletzt, eine weitere wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist die BAB in Richtung Cuxhaven ab der Anschlussstelle Nordholz voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Bremen ist aktuell halbseitig gesperrt, da noch mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz sind. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Bitte umfahren Sie die Strecke weiträumig, am besten ab der Anschlussstelle Nordholz, oder bereits ab der Anschlussstelle Neuenwalde über die Landesstraße 135 in Richtung Cuxhaven. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell