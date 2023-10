POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Quad und Pkw

Cuxhaven (ots) - Tageswohnungseinbruch Cuxhaven. Gestern Nachmittag (12.10.23) sind in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr bisher unbekannte Täter in ein als Ferienhaus genutztes Wohnhaus in der Gleiwitzer Straße in Altenbruch eingebrochen. Die Täter beschädigten die Fensterscheibe und drangen so in das Haus ein. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht, was entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. ++++++ ...

