Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch ++ Polizei warnt vor Taschendieben

Cuxhaven (ots)

Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Gestern Nachmittag (12.10.23) sind in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr bisher unbekannte Täter in ein als Ferienhaus genutztes Wohnhaus in der Gleiwitzer Straße in Altenbruch eingebrochen. Die Täter beschädigten die Fensterscheibe und drangen so in das Haus ein. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht, was entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

++++++

Polizei warnt vor Taschendieben

Landkreis Cuxhaven. Im Landkreis Cuxhaven kam es am Donnerstag, 12.10.23, wieder zu einigen Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Opfer waren in allen Fällen ältere Frauen. Gestohlen wurden die Portemonnaies aus den Handtaschen oder Jackentaschen, in einem Fall die gesamte, in einem Rollator abgestellte Handtasche. In einem Fall wurde die Geschädigte von einem Täter in ein Gespräch verstrickt, während ein anderer Täter das Portemonnaie entwendete. Diebesgut ist natürlich nicht nur Bargeld, sondern auch Ausweise, EC-Karten usw. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Taschendieben.

- Tragen Sie Portemonnaies nicht in Handtaschen, sondern in Innentaschen an der Körpervorderseite - Halten sie das Portemonnaie beim Einkaufen möglichst in der Hand und nehmen die Handtasche nicht mit ins Geschäft - Nehmen Sie so wenig Bargeld wie möglich mit. Die EC-Karte ist bei Diebstahl versichert, Bargeld nicht. - Schreiben Sie sich die PIN der EC-Karte nicht auf, sondern nutzen Sie die Möglichkeit, einer für sie leicht zu merkenden Wunsch-PIN

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven (praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de) oder auf der Internetseite www.polizei-beraten.de

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell