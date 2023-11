Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1380) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 26.11.2023

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.11.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration statt. In der Spitze zählte die Polizei rund 700 Teilnehmer.

Die Versammlung begann gegen 15:30 Uhr auf dem Dr.-Peter-Schönlein-Platz mit rund 350 teilnehmenden Personen. Nach mehreren Redebeiträgen setzte sich der Aufzug um 16:55 Uhr in Bewegung. Dieser führte auf einem Rundweg durch die Innenstadt und anschließend wieder zum Ausgangspunkt zurück. In der Spitze nahmen an dem Aufzug etwa 700 Personen teil.

Nach einer kurzen Abschlusskundgebung beendete der Versammlungsleiter die Versammlung gegen 18:30 Uhr. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell