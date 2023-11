POL-MFR: (1377) Fahrzeug mutmaßlich in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag (23.11.2023) auf Freitag (24.11.2023) brachen Unbekannte in ein Lottogeschäft im Nürnberger Osten ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 06:15 Uhr verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster des Ladens gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen in der Zerzabelshofstraße. Hier entwendeten sie zahlreiche Tabakwaren sowie Bargeld und ...

