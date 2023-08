POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte Personen schlugen an einem auf einem Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Pkw eine Scheibe ein und durchwühlten das Handschuhfach. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Tat ereignete sich am 21. August (Montag) zwischen 7 Uhr und 12 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr