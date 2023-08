POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Wassenberg (ots) - Am Montagmorgen (21. August) ereignete sich auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Gegen 9.35 Uhr fuhr ein 96 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der Roermonder Straße aus Richtung Rurtalstraße kommend in Fahrtrichtung Birgelen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und stieß frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw ...

