LPI-G: Scheiben beschädigt

Gera (ots) - In der Heinrichstraße versuchten Einbrecher in der Nacht vom 05.01. auf den 06.01.2023 in ein Geschäft zu gelangen. Sie hebelten an der Eingangstür des Ladens. Die Tür hielt den Täter jedoch stand, so dass sie unverrichteter Dinge flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) entgegen. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

