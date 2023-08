Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung an Bushaltestelle

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Montag (21. August) wartete ein 13 Jahre alter Schüler gegen 13.30 Uhr nach Schulschluss an der Haltestelle Markt auf den Bus. Eine bislang unbekannte Person riss den Jungen von hinten an der Schultasche zu Boden. Nachdem der 13-Jährige mit dem Kopf auf den Boden aufschlug und schützend die Hände vor sein Gesicht hielt, schlug der Täter ihm mehrere Male mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Anschließend flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein und trug eine schwarze Jacke mit weißem Logo. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

