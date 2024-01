Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert auf Bahnhofsvorplatz in Mainz

Mainz (ots)

Am Abend des 12. Januar 2024 um 23:40 Uhr wurde eine Bundespolizeistreife auf eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer auf dem Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof in Mainz aufmerksam. Die beiden Streithähne wurden von den Polizisten getrennt. Unvermittelt versuchte einer der Männer, ein 28-jähriger Syrer, erneut auf seinen 32-jährigen deutschen Kontrahenten loszugehen, was von den Beamten unterbunden wurde. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, versuchte die Polizisten anzuspucken und beleidigte diese. Er wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle verbracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte der Mann um 00:25 Uhr die Dienststelle wieder verlassen und erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof sowie den Bahnhofsvorplatz.

Kurze Zeit später mussten die Polizisten erneut gegen den 28-Jährigen tätig werden, da dieser an einer Imbissbude auf dem Bahnhofsvorplatz randalierte und seinen vorherigen Kontrahenten mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt hatte. Bei ihrem Eintreffen vor Ort, drohten die Polizisten dem Aggressor den Einsatz des Tasers an, woraufhin dieser sich widerstandslos festnehmen ließ. Zur medizinischen Versorgung des 32-Jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und anschließend zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei Mainz für die weitere Sachbearbeitung übergeben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

