BPOL-KL: Diebstahl Dank Ortung aufgeklärt

Am 10. Januar 2024 ereignete sich gegen 00:15 Uhr ein Diebstahl in einem ICE bei Halt des Zuges im Hauptbahnhof in Mainz. Die 20-jährige Geschädigte schlief, als ein Mann durch eine Zeugin beobachtet wurde, wie er den Rucksack der Frau an sich nahm und den Zug verließ. Die beiden Frauen verständigten die Bundespolizei und beschrieben den Beamten den mutmaßlichen Täter sowie das Stehlgut. Über die Ortungsfunktion des im Rucksack befindlichen Tablets konnte der Dieb in einer Bar lokalisiert und gestellt werden. Bei dem Mann wurden das Tablet, das Bargeld sowie die EC-Karte der bestohlenen Dame aufgefunden. Da er den Polizisten keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Hier konnte die Identität des 36-jährigen Tunesiers zweifelsfrei geklärt werden. Die zuständige Ausländerbehörde wurde zudem über den Sachverhalt informiert. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden außerdem 12 Kapseln eines rezeptpflichtigen Schmerzmittels aufgefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel sowie aufgrund einer Straftat nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln eingeleitet.

