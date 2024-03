LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Abends geriet ein Garagenkomplex am Dornheimer Berg in Brand. Hierbei brannten mehrere Garagen vollständig ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer. An dem mit Solarpaneelen bestückten Garagenkomplex entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 26.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr