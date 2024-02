POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Remagen (ots) - Am Samstag, 27.01.2024, in der Zeit von 01:00 Uhr - 02:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Rheinhöhenweg in der Ortslage Remagen-Oberwinter mehrere am Fahrbahnrand geparkt abgestellte PKW. An den Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel vermutlich abgetreten. Durch die Beschädigungen dürfte Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein. Bei Hinweisen melden sie sich bitte ...

