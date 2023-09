Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230919-2: Ermittler identifizieren aufgefundene Leiche aus Liblar

Erftstadt (ots)

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Staatanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Mitte August (11. August) hat ein Zeuge bei Forstarbeiten in einem Waldstück nahe des Liblarer Sees einen Leichnam gefunden. Die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 sicherten am Fundort umfangreich Spuren und ließen den Leichnam in die Gerichtsmedizin überstellen. Die Identität des Mannes (37) ist nunmehr zweifelsfrei geklärt. Der Verstorbene lebte ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Zustand der Leiche erschwerte den Ermittlern die Identifizierung. Hinweise auf die mögliche Identität ließen sich erst nach zeitaufwendigen molekulargenetischen Untersuchungen bestätigen. Zwischenzeitlich gaben die Ermittler bekannt, dass sich bei der Obduktion keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben hatten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell