POL-HAM: Schwerverletzter Fußgänger bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag, 3. Januar, gegen 15.20 Uhr, zwei Restmüllcontainer auf der Straße "Am Berg" in Brand gesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die in Brand gesetzten Müllcontainer löschen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

