POL-OS: Wallenhorst: Unfall auf der A1 sorgte für massives Verkehrschaos - Fahrbahn mit Kakaodecke überzogen

Am Mittwochmorgen (7.30 Uhr) kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Nord, zu einem Verkehrsunfall am Stauende. Der 56-jährige Fahrer eines mit Kakao beladenen Sattelzuges erkannte den stehenden Verkehr zu spät und krachte seitlich in einen ungeladenen Geflügeltransporter. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der Sattelzug mit einem weiteren Lkw und blieb letztlich quer auf der Autobahn stehen. Durch den Crash riss der Auflieger seitlich auf, wodurch sich das geladene Kakaopulver auf der gesamten Fahrbahn verteilte. Wegen der Endposition der beteiligten Auflieger war die gesamte Autobahn für den nachfolgenden Verkehr fortan vollständig blockiert. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entwickelte sich schnell ein massives Verkehrschaos auf der Autobahn und den umliegenden Ausweichstrecken. Einige Verkehrsteilnehmer waren bereits von der B68 bei Wallenhorst auf die Autobahn aufgefahren, drehten jedoch bei Erblicken der Vollsperrung wieder um und fuhren als Falschfahrer zurück. Die Bergung der beteiligten Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn dauert zur Stunde an. Eine Ende der Vollsperrung erfolgt voraussichtlich noch am Nachmittag. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden von bis zu 150.000 Euro entstanden.

