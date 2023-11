Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Inspektionsweite Schwerpunktkontrolle Radfahrende

Osnabrück (ots)

Am heuten Mittwoch findet im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück eine Schwerpunktkontrolle "Radfahrende" zur Schwerpunktbildung der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit statt. Insbesondere die Thematik der Schulwegverkehre bei Verkehrsteilnehmenden steht immer wieder im Fokus aller Verantwortlichen. Zielrichtung an diesem Tag ist die Bekämpfung der Hauptunfallursachen unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten der Verkehrssicherheitslage. Hierbei gilt es, sowohl das Fehlverhalten gegenüber Radfahrenden, als auch im gleichen Maße das Fehlverhalten von Radfahrenden /E-Scooter-Fahrenden und Fußgängern zu überprüfen. Auch die Thematik der fehlenden Beleuchtungseinrichtungen an Fahrrädern steht im Fokus der Kontrollen. Die Kontrollen erfolgen sowohl stationär als auch mobil und werden über die Social-Media-Kanäle der Polizei Osnabrück begleitet. Der Kontrolltag endet um 14 Uhr. Im Anschluss an die Kontrollen wird nachberichtet.

