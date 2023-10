Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Berghoffstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in der Berghoffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte im Vorbeifahren einen am Straßenrand in Höhe der Hnr. 23 abgestellten grauen Lexus vom Typ CT200H. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen roten Pkw. Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Fahrzeug nimmt nun die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

