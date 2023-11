Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Automatenaufbrüche in Voxtruper Sportbar

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gelangten unbekannte Täter in die Räume einer Sportbar an der Straße "In der Spitze". Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, machten sie sich an den aufgestellten Spielautomaten zu schaffen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Polizei Osnabrück bittet um Zeugenhinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

