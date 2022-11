Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221130 - 1382 Frankfurt-Sachsenhausen: Unfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Mittag (29. November 2022) kam es in der Mörfelder Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Seat Ibiza kam. Zwei Polizeibeamte und eine 47-jährige Frau wurden verletzt.

Das mit zwei Beamten besetzte Fahrzeug befand sich gegen 12:30 Uhr in der Fahndung nach einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer, welcher zuvor im Bereich der Stresemannallee an einem Unfall beteiligt war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Der Streifenwagen befand sich auf der Mörfelder Landstraße und fuhr unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten in Richtung Am Oberforsthaus. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 47-jährige Frau, die sich ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung auf der Mörfelder Landstraße befand, in den Welscher Weg abbiegen. Die Frau hielt dazu in Höhe einer Verkehrsinsel an. Um nun an dem auf der Straße stehenden Pkw vorbeizukommen, beabsichtigten die Beamten mit dem Polizeifahrzeug links an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. In diesem Moment bog die 47-Jährige in den Welscher Weg ab, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An den zwei Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl das Polizeiauto als auch der Seat Ibiza mussten abgeschleppt werden. Die 47-jährige Frau und die zwei Beamten, 25 und 22 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

