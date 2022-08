POL-NOM: Im Kreisel gestürzter Rollerfahrer

Northeim (ots) - Northeim, Am Münster Freitag, 19. Aug. 2022, gegen 21.10 Uhr NORTHEIM (ri). Eine 20-jährige Northeimerin befuhr mit einem geliehenen E-Scooter die Fußgängerzone. Am Fzg befand sich kein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Nutzerin und die Eigentümerin der E-Scooters - eine 19-jährige aus Northeim - wurden Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

