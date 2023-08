Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorfahrtsregel offenbar missachtet- vier Verletzte nach Zusammenstoß zweier PKW

PHR Bergen (ots)

Am 12.08.2023,gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der B 96 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit zwei beteiligten Pkw. Eine 59-jährige Sassnitzerin befuhr mit einem PKW Renault Twingo die L301 von Gingst kommend in Richtung Bergen und querte dabei die B96. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt eines PKW Skoda Octavia, welcher in Richtung Stralsund fuhr. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die dortige Lichtzeichenanlage ausgefallen. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des Skoda Octavia, eine 42-jährige Frau aus Berlin und ihr 9-jähriger Sohn schwer verletzt. Die Fahrerin des PKW Renault Twingo wurde schwer und die 62-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.Zur weiteren medizinischen Behandlung kamen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die an den Unfall beteiligten Personen sind Deutsche. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in geschätzter Gesamthöhe von ca. 30.000 EUR. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung B96/L301 für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell