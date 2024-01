POL-PDMY: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Mendig, Friedrich-Ebert-Straße (ots) - Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in 56743 Mendig, Höhe der dortigen Pfarrer-Bechtel Grundschule, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW, Volvo V 40 in der Farbe schwarz, gegenüber der Pfarrer-Bechtel Grundschule, ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand. Als der Geschädigte gegen ...

