Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Entlaufener Hund auf der B9

Remagen (ots)

Am Montag, den 29.01.2024, gingen mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Remagen von Verkehrsteilnehmern ein, da ein großer Hund in Oberwinter auf der B9 in Richtung Bonn laufe. Der Hund konnte vorerst durch die Streife nicht gesichtet werden. Der Hundehalter meldete sich kurze Zeit später telefonisch und gab an seinen Hund zu vermissen. Ca. zwei Stunden später wurde der Hund erneut durch mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B9 in Oberwinter gemeldet, welcher dieses Mal jedoch in Richtung Remagen laufe. Die B9 musste sodann kurzzeitig vollgesperrt werden, sodass der Hundehalter gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern den Hund einfangen konnten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell