POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 23.01.2024, auf Mittwoch, den, 24.01.2024, wurden gegen 01:40 Uhr vier männliche Personen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Greener Weg, nach dem Diebstahl eines Quads von dem Eigentümer überrascht. Die vier Tatverdächtigen hatten das Quad zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits in einen weißen Renault Transporter verladen. Drei Tatverdächtige flüchteten ...

mehr