Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht

Mayen, Boemundring (ots)

Im Zeitraum, vom 24.01.2024, ca.01:00 Uhr bis 24.01.2024, 14:30 Uhr, kam ein in der Straße Beomundring, in Höhe der Hausnummer 18, zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem Rangiermanöver durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein parkender, grauer Pkw, Mazda CX 5, beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von ca. 1500.- EUR. In den frühen Nachmittagsstunden wurde durch Zeugen in der Nähe der Unfallstelle ein Abschleppfahrzeug gesehen, welches einen schwarzen, unfallbeschädigten Pkw aufgeladen hatte.

Die Polizei Mayen bittet das der Fahrer des Abschleppwagens oder auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell