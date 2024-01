Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht bei Kesseling

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 24.01.2024, 15:45 Uhr, kam es auf der L90 zwischen Kesseling und Kaltenborn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Ford Transit kollidierte seitlich Spiegel an Spiegel mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Ford-Transit-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinsp. Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

