Polizei Düren

POL-DN: Täuschungsversuch nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Langerwehe (ots)

Am Sonntagabend (21.01.2024) ereignete sich auf der Hauptstraße in Langerwehe ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach dem Unfallgeschehen versuchte der Unfallverursacher mit seiner Beifahrerin den Fahrerplatz zu tauschen.

Um 18:55 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall da der Unfallverursacher auf Grund von geparkten PKWs, welche sich am Fahrbahnrand befanden, auf die entgegenkommende Fahrspur ausweichen musste. Der 49 -jährige Unfallverursacher aus Langerwehe und seine 45 - jährige Beifahrerin aus Langerwehe kollidierten mit der entgegenkommenden 56 -jährigen Dürenerin. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall stiegen die Unfallverursacher aus dem Fahrzeug aus. Die Beifahrerin setzte unmittelbar die Fahrt fort, um ihr gemeinsames, im Fahrzeug befindliche, Kind nach Hause zu bringen. Der Fahrzeugführer verblieb am Unfallort. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte der Unfallverursacher über seine Verkehrsbeteiligung zu täuschen und gab an, dass seine Beifahrerin gefahren sei. Dies konnte die geschädigte Unfallbeteiligte widerlegen. Die Polizeibeamten konnten einen starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahrnehmen. Dieser wurde zur Blutproben Entnahme der Polizeiwache Düren zugeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren gegen den 49- jährigen wurde eingeleitet.

