POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Freitagmittag (19.01.2024) ereignete sich auf der B56 / Ringstraße in Düren ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 12:00 Uhr befuhr der 58- jährige Zülpicher Unfallbeteiligte aus Fahrtrichtung Jülich die B56 nach Düren. Der 63-jährige Dürener Unfallbeteiligte beabsichtige von Düren aus auf der B56 auf die Ringstraße in Birkesdorf einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Unfallbeteiligten. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung eingebogen zu sein. Die genaue Unfallursache ist daher noch unklar. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursachenden geben können werden gebeten, sich während der Bürodienstzeiten beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02421 949-5219 und außerhalb unter Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

