POL-DN: PKW bei Verkehrsunfall umgekippt

Düren (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Niederau muss ein Unfallbeteiligter seinen Führerschein abgeben. Der 27-jährige Mann aus Kerpen befuhr am frühen Sonntagmorgen(21.01.2024 gegen 05:30 Uhr) mit seinem PKW die Kreuzauer Straße in Düren-Niederau in Fahrtrichtung Düren. Hier kam ihm ein 52- jähriger Mann aus Düren mit seinem PKW entgegen. Aus zunächst unerklärlichem Grund geriet der Kerpener mit seinem ...

