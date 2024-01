Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Düren (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Niederau muss ein Unfallbeteiligter seinen Führerschein abgeben. Der 27-jährige Mann aus Kerpen befuhr am frühen Sonntagmorgen(21.01.2024 gegen 05:30 Uhr) mit seinem PKW die Kreuzauer Straße in Düren-Niederau in Fahrtrichtung Düren. Hier kam ihm ein 52- jähriger Mann aus Düren mit seinem PKW entgegen. Aus zunächst unerklärlichem Grund geriet der Kerpener mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem heftigen Zusammenstoß niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der 27- jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Beide PKW wurden so erheblich beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Der zunächst geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 16 000 EUR. Die Dürener Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Den alkoholisierten Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

