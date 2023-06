Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Heute Nacht verschafften sich Unbekannte gegen 04.15 Uhr Zutritt zu eine Physiotherapiepraxis in der Straße Am Vogelherd. Die Unbekannten richteten einen Schaden von rund 6.000 Euro an und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0142390/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell