POL-DN: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Düren / Merzenich (ots) - Am 17.01.2024 wurde eine 61-Jährige aus Düren Opfer eines Trickdiebstahls in einem Supermarkt in Merzenich. Eine männliche Person verwickelte die Dürenerin im Einkaufsbereich des Ladenlokals in ein Gespräch. Währenddessen nutzte sein vermeintlicher Komplize die Situation aus und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der 61-Jährigen, welche sich im Einkaufswagen befand. Das Fehlen des schwarzen Damenportemonnaies fiel der Bestohlenen ...

