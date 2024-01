Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebstahl

Düren / Merzenich (ots)

Am 17.01.2024 wurde eine 61-Jährige aus Düren Opfer eines Trickdiebstahls in einem Supermarkt in Merzenich. Eine männliche Person verwickelte die Dürenerin im Einkaufsbereich des Ladenlokals in ein Gespräch. Währenddessen nutzte sein vermeintlicher Komplize die Situation aus und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der 61-Jährigen, welche sich im Einkaufswagen befand. Das Fehlen des schwarzen Damenportemonnaies fiel der Bestohlenen erst im Kassenbereich auf. Neben diversen Ausweisdokumenten befand sich ein mittlerer, zweistelliger Eurobetrag in der Geldbörse. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 01:

- Männlich - Ca. 170 - 180cm groß - Grüne Mütze - Grauer Kapuzenpullover - Schwarze Daunenjacke - Blaue Jeans - Dunkle Stiefel

Täter 02:

- Männlich - Ca. 170 - 180cm groß - Schwarze Mütze - Schwarze Daunenwinterjacke - Blaue Jeans - Gelbe Sneaker - Blaue OP-Maske

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell