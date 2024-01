Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte bei Unfall

Langerwehe (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.01.2024) erlitten vier Personen bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 49 leichte Verletzungen. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Stolbergerin mit ihrem PKW die K 49 in Richtung Wenau. In einer Linkskurve erkannte sie den Pkw einer 51-Jährigen aus Eschweiler und versuchte zu bremsen. Aufgrund der Fahrbahnglätte rutschte die 22-Jährige gegen den Pkw der Eschweilerin und anschließend in einen Graben. Die drei Fahrzeuginsassen im Pkw der 51-Jährigen, sowie die Stolbergerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden mit mehreren Rtw in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw der Stolbergerin wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell