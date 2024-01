POL-DN: Schreck am frühen Abend

Düren (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (17.01.2024) entwendeten bisher Unbekannte auf der Malteserstraße in Düren einen Fiat Ducato. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Kastenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen DN - M 1314, wurde am Dienstag, 16.01.2024, um 18:10 Uhr, am Straßenrand der Malteserstraße in Düren abgestellt. Am Mittwoch, 17.01.2024, um 07:40 Uhr, stellte der 45-Jährige Nutzer aus Kreuzau fest, dass ...

mehr