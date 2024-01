POL-DN: Tageswohnungseinbruch: Bewohnerin steht Einbrecher gegenüber

Düren (ots) - Auf der K 27 in Derichsweiler kam es am gestrigen Dienstag (16.01.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-Jähriger leicht verletzt wurde. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im Grünstreifen gelandet. Der 33-Jährige aus Düren war gegen 11:45 Uhr aus Richtung Schlich auf der K27 unterwegs und fuhr in Richtung Derichsweiler. Er setzte an, einen vor ihm fahrenden Lkw zu ...

