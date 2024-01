Polizei Düren

POL-DN: Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17.01.2024) entwendeten bisher Unbekannte auf der Malteserstraße in Düren einen Fiat Ducato. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Kastenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen DN - M 1314, wurde am Dienstag, 16.01.2024, um 18:10 Uhr, am Straßenrand der Malteserstraße in Düren abgestellt. Am Mittwoch, 17.01.2024, um 07:40 Uhr, stellte der 45-Jährige Nutzer aus Kreuzau fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Im Wagen befanden sich unter anderem mehrere Werkzeuge in einem niedrigen vierstelligen Wert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell