Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind mit Nacktfotos erpresst

Ludwigshafen (ots)

Ein 12-Jähriger erhielt am vergangenen Wochenende auf der Internetplattform TikTok eine Nachricht, dass er ein iPhone gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten gab das Kind seine persönlichen Daten an. Unbekannte schrieben den 12-Jährigen in der Folge auf WhatsApp an und nötigten ihn Nacktbilder von sich zu fertigen. Mit diesen Aufnahmen wurde das Kind in der Folge erpresst. Der/die unbekannten Täter forderten den Kauf von einer Online-Bezahlkarte im Wert von 20 Euro, um die Verbreitung der Aufnahmen zu verhindern. Der Forderung kam der 12-Jährige nicht nach und vertraute sich seiner Mutter an.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei und schützen Sie Ihr Kind vor sexuellen Übergriffen und Erpressung im Netz:

-Begleiten Sie Ihre Kinder bei den ersten Schritten im Netz und weisen Sie ihr Kind auf mögliche Gefahren im Internet hin. -Nutzen Sie einen kindgerechten Browser, der nur den Zugang zu unbedenklichen Seiten ermöglicht.

-Achten Sie darauf welche Medien Ihre Kinder nutzen und halten Sie sich an die Empfehlung zum Mindestalter.

-Sensibilisieren Sie Ihr Kind, keine persönlichen Daten preis zu geben.

-Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreneinstellungen Ihres Kindes.

-Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt z.B. Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Weitere Tipps für sicheres Surfen im Netz für Kinder erhalten Sie hier: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/sicher-surfen-schutz-fuer-kinder-im-netz-89786

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell