POL-PPRP: Verkehrsunfall ohne Führerschein - PKW beschlagnahmt

Ludwigshafen - Edigheim (ots) - Am 26.08.2023, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen weißen Hyundai I20, zwischen 09:00-09:30 Uhr, auf dem REWE Parkplatz in Queraufstellung in der Oppauer Straße in Ludwigshafen am Rhein. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Kratzer an der Fahrertür, sowie eine Delle an der rechten Fondtür fest. Zeugen, welche den Unfall ...

