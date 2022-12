LPI-J: WhatsApp Betrugsmasche erfolgreich

Jena (ots) - Ungewöhnliche Beute machte ein Dieb am Dienstagnachmittag in Jena. Aus einem Blumengeschäft in der Naumburger Straße nahm der Mann einen Blumenstrauß mit, ohne ihn zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. Der Dieb konnte entkommen, den Blumenstrauß aber fand die Frau in der Nähe ihres Geschäfts wieder. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

