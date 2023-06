Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl verhindert

Erfurt (ots)

Ein 76-jähriger Mann verhinderte in Erfurt in letzter Sekunde einen Diebstahl. Am Mittwochnachmittag hatte er ein mobiles Solarpanel vor seine Erdgeschosswohnung am Wiesenhügel gestellt. Bei blauem Himmel und Sonnenschein wollte er die Solarenergie nutzen und Strom sparen. Ein unbekannter Mann entdeckte aber das Panel im Wert von 2.400 Euro. Gerade als der Dieb es stehlen wollte, wurde der Eigentümer auf den Mann aufmerksam und vertrieb ihn lautstark. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, wurde ihm aber nicht mehr habhaft. (JN)

