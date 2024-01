Polizei Düren

POL-DN: Drogenhandel aus der Wohnung

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.01.2024) informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses, auf der Gneisenaustraße in Düren, die Polizei über einen wiederholt anhaltenden Cannabisgeruch in ihrem Hause. Gegen 15:15 Uhr konnten die Polizeibeamten aus einer Wohnung, im dritten Obergeschoss, strengen Cannabisgeruch vernehmen. Bei der nachfolgenden Durchsuchung der Wohnung konnten neben diversen Betäubungsmitteln und deren Verpackungsmaterial auch ein Wurfmesser aufgefunden und beschlagnahmt werden. Innerhalb der Wohnung wurden neben dem Wohnungsbesitzer (20 Jahre) zwei männliche Personen (21 Jahre / 19 Jahre) angetroffen. Gegen die drei Personen wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels von Betäubungsmittel eingeleitet.

