LPI-GTH: Entglast- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In eine Bäckereifiliale in der Friedrich-Hofmann-Straße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. In der weiteren Folge wurde Bargeld in Höhe eines unteren zweistelligen Eurobetrages entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern 13.00 Uhr und heute 04.45 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei ...

