Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und unter Drogen der Polizei widersetzt

Apolda (ots)

Ein 34-Jähriger Motorradfahrer geriet gestern zur Mittagszeit, am Heidenberg in Apolda, in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Da der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte beschloss er kurzerhand sein Fahrzeug stehen zu lassen und zu Fuß vor den Beamten zu fliehen. Nur wenige Meter weiter konnte der 34-Jährige gestoppt werden. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest schlug positiv auf Amphetamin an. Der 34-Jährige verhielt sich während des gesamten polizeilichen Einsatzes äußerst unkooperativ und leistete aktiven Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Als sie ihn ins Krankenhaus zur Blutentnahme bringen wollten, mussten ihm schließlich Handschellen angelegt werden. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und unter berauschenden Mitteln, sowie eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte wurden erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell